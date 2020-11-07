ساويرس لـCNN: مقبلون على شرق أوسط جديد وربنا يعرف كيف سيكون.. وهذا ما قاله عن بايدن وترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ألقى جو بايدن، المرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، الضوء على انقلاب نتائج فرز الأصوات في ثلاث ولايات أساسية هي جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا.

وقال بايدن في كلمته: "ليس لدينا إعلان انتصار نهائي بعد، ولكن ما تقوله لنا الأرقام واضح، سنفوز بهذا السباق، فقط انظروا ماذا حدث منذ الأمس، قبل 24 ساعة كنا متأخرين في جورجيا نحن الآن متقدمون وسنفوز بهذه الولاية".

وتابع قائلا: "قبل 24 ساعة كنا متأخرين في بنسلفانيا ونحن سنفوز في بنسلفانيا والآن نحن متقدمون فيها، نحن نربح في أريزونا نحن نربح في نيفادا وبالحقيقة تقدمنا في نيفادا تضاعف، نحن في طريقنا إلى 300 صوت في المجمع الانتخابي وانظروا للأرقام الوطنية سنكسب هذا السباق بأغلبية واضحة".

ويذكر أن بايدن متقدم على منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الساعي لولاية ثانية ب،253 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213.