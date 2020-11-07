ترامب: أصوات غير قانونية غيَرت النتائج تمامًا.. ومفوضية الانتخابات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن عشرات الآلاف من الأصوات غير القانونية جرى تسلمها، بعد الثامنة من مساء يوم التصويت (الثلاثاء الماضي)، بينما نفت مسؤولة بمفوضية الانتخابات الفيدرالية صحة ما قاله.

وكتب ترامب، عبر حسابه في تويتر، السبت، قائلا إن هذه الأصوات "غيرت نتيجة الانتخابات تمامًا في العديد من الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا".

كما زعم ترامب أنه "لم يُسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني". ويوم الخميس، رفض قاض فيدرالي دعوى أقامتها حملة ترامب الانتخابية بحجة عدم السماح لمراقبيها بمتابعة فرز الأصوات. واعترف محام ترامب أمام المحكمة بوجود عدد من مراقبي الحملة في لجان عد بطاقات الاقتراع في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

يأتي هذا فيما وسم موقع تويتر تغريدات ترامب في هذا الشأن، موضحًا أن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدات متنازع عليها وقد تكون مُضللة بشأن الانتخابات أو عملية مدنية أخرى".

من جانبها، نفت مُفوضة لجنة الانتخابات الفيدرالية، إلين وينتراوب، في حديثها لـCNN، وجود أدلة على حدوث تزوير أو الإدلاء بأصوات غير قانونية.

وقالت وينتراوب، لـCNN، صباح السبت: "كانت هناك شكاوى قليلة جدًا حول كيفية إجراء هذه الانتخابات... دعني أصفها على هذا النحو. لا يوجد دليل على أي نوع من تزوير الاقتراع. لا يوجد دليل على الإدلاء بأصوات غير قانونية. في الواقع، ليس عليك أن تأخذ كلامي على هذا النحو، لأن الناس في جميع أنحاء البلاد، خبراء الانتخابات غير الحزبيين، خرجوا وأداروا هذه الانتخابات وهذا ما جرى".

وكانت حملة ترامب قد أقامت دعاوى قضائية في عدد من الولايات الأخيرة المؤثرة نتائجها في حسم السباق الرئاسي.

وأكدت مٌفوضة مفوضية الانتخابات الفيدرالية أنه "لم يكن هناك دليل على وجود احتيال. ولم ترفق أي من الشكاوى بأي دليل على الاحتيال".

ومازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة، من شأنها أن تحدد نتيجة السباق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

وأظهر بايدن تقدمًا في عدد من الولايات، مع توالي عمليات فرز الأصوات، لا سيما جورجيا وبنسلفانيا.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن، هي: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات حاسمة كونها لديها نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي (إجمالي عددها 538). وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة. ولدى بايدن 253 صوتا مقابل 213 لترامب.