بايدن بصدد تفجير مفاجأة هي الأولى منذ 28 عاما بالانتخابات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تبرز ولاية جورجيا الأمريكية بين 4 ولايات أخرى في عمليات فرز الأصوات ومعرفة من ستمنحه 16 صوتا بالمجمع الانتخابي، سواء للرئيس ترامب الساعي لولاية ثانية أم لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

بحسب الوتيرة الحالية حيث يتصدر بايدن نتائج الفرز في الولاية وفقا لمؤشر CNN، وفي حال استمرت النتائج على ما هي عليه وفاز بايدن في هذه الولاية سيعني ذلك أنه أول رئيس ديمقراطي يفوز فيها منذ 28 عاما وبالتحديد منذ العام 1992.

وبالنظر إلى أن بايدن يملك للآن 253 صوتا بالمجمع الانتخابي وفقا لمؤشر CNN فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

أيضا جورجيا ونيفادا، كلاهما يمنح 22 صوتا بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) وهذا أيضا يمكن عبره لبايدن من الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا (27 صوتا مجتمعة) يعتبر سيناريو آخر لفوز بايدن.