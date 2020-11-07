شاهد كامالا هاريس تهنئ بايدن عبر الهاتف: لقد فعلناها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجهت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، التهنئة إلى جو بايدن، على فوزه بالرئاسة، في اتصال هاتفي عبر الهاتف، السبت.

ونشرت هاريس عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو، صوره زوجها دوغ إيمهوف، وهي تتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قائلة: "لقد فعلناها، فعلناها يا جو. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".

وبحسب مؤشر CNN، حسب بايدن السباق الرئاسي، السبت، بعد فوزه بولاية بنسلفانيا وأصواتها العشرين في المجمع الانتخابي ليصبح إجمالي الأصوات التي جمعها حتى الآن 273 صوتا.