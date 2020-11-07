دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت جيل بايدن صورة لها ولزوجها الرئيس المنتخب جو بايدن على "تويتر"، وهو يرتدي قبعة كتب عليها "لقد فعلناها" ورقم "46"، في إشارة الى أنه سيكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

He will be a President for all of our families. https://t.co/iGPKLMMIcK

وأرفقت بايدن التغريدة بالقول: "سيكون رئيساً لجميع عائلاتنا" حيث ظهرت بالصورة تحمل لافتة وتغطي بيدها كلمة "نائب" بعدما أصبح اليوم رئيساً منتخباً للبلاد ونائباً سابقاً للرئيس خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكان مؤشر CNN قد أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتاً انتخابياً مطلوباً للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حالياً 273 صوتاً.