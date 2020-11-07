"الرئيس المنتخب".. بايدن يُعدل تعريفه الشخصي في تويتر بعد إعلان CNN فوزه

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أنا "الرئيس المنتخب".. بايدن يُعدل تعريفه الشخصي في تويتر بعد إعلان CNN فوزه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غيَر المرشح الديمقراطي جو بايدن تعريفه في حسابه الشخصي في تويتر، بعد وقت قصير من إعلان مؤشر CNN فوزه بالرئاسة في الانتخابات الأمريكية.  

واستبدل بايدن عبارة "سناتور، ونائب الرئيس" الموجودة في تعريف حسابه بتويتر إلى "الرئيس المنتخب".

وقبل أن يصبح مرشحًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.

وعلى ذات الوتيرة، أجرت حليفته في الفوز، كامالا هاريس، تعديلا مماثلا في تعريف حسابها، وكتبت "نائبة الرئيس المنتخبة".

وفي حسابه بتويتر، نشر زوج هاريس، دوجلاس إيمهوف، صورة له معها وهو يحتضنها، قائلا: "فخور بك جدًا".

وكان مؤشر CNN قد توقع فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في الولاية التي ولد فيها، مما جعله يفوق 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وجاء ذلك بعد فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا، ذات الـ20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أنه يمتلك الآن إجمالي 273 صوتًا.

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