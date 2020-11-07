نائب بايدن في البيت الأبيض.. من هي كامالا هاريس؟

جو بايدن في البيت الأبيض.. من هو الرئيس الأمريكي الـ46؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غيَر المرشح الديمقراطي جو بايدن تعريفه في حسابه الشخصي في تويتر، بعد وقت قصير من إعلان مؤشر CNN فوزه بالرئاسة في الانتخابات الأمريكية.

واستبدل بايدن عبارة "سناتور، ونائب الرئيس" الموجودة في تعريف حسابه بتويتر إلى "الرئيس المنتخب".

وقبل أن يصبح مرشحًا عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.

وعلى ذات الوتيرة، أجرت حليفته في الفوز، كامالا هاريس، تعديلا مماثلا في تعريف حسابها، وكتبت "نائبة الرئيس المنتخبة".

LOOK: Joe Biden and Kamala Harris’ Twitter descriptions now say ‘President-Elect’ and ‘Vice President-Elect’ respectively. | @YsabelwithaWhyy https://t.co/q8cEYdBzqF

وفي حسابه بتويتر، نشر زوج هاريس، دوجلاس إيمهوف، صورة له معها وهو يحتضنها، قائلا: "فخور بك جدًا".

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 https://t.co/Orb1ISe0dU

وكان مؤشر CNN قد توقع فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في الولاية التي ولد فيها، مما جعله يفوق 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وجاء ذلك بعد فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا، ذات الـ20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أنه يمتلك الآن إجمالي 273 صوتًا.