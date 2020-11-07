دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال الأنظار متوجهة إلى 5 ولايات أساسية في الانتخابات الأمريكية 2020، وفيما يلي نستعرض لكم آخر أرقام الفرز مع هامش التقدم في كل منها وفقا لمؤشر CNN:

- بنسلفانيا: بايدن متقدم 28.833 ألف صوت.. هامش التقدم: 0.5% نقطة

- جورجيا: بايدن متقدم بـ4395 صوتا.. هامش التقدم 0.1% نقطة

- نيفادا: بايدن متقدم 22.657 ألف صوت.. هامش التقدم 1.8% نقطة

- أريزونا: بايدن متقدم بـ29.861 ألف صوت.. هامش التقدم 1.0% نقطة

ويذكر أن بايدن علق على هذه سير نتائج الفرز، قائلا: "قبل 24 ساعة كنا متأخرين في بنسلفانيا ونحن سنفوز في بنسلفانيا والآن نحن متقدمون فيها، نحن نربح في أريزونا نحن نربح في نيفادا وبالحقيقة تقدمنا في نيفادا تضاعف، نحن في طريقنا إلى 300 صوت في المجمع الانتخابي وانظروا للأرقام الوطنية سنكسب هذا السباق بأغلبية واضحة