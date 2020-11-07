دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رؤساء أمريكا السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجيمي كارتر، السبت، التهنئة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس على فوزهم بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال أوباما، في بيان تهنئة بايدن وهاريس: "نحن محظوظون لأن جو لديه ما يلزم ليكون رئيسًا، لأنه عندما يدخل البيت الأبيض في يناير المقبل، سيواجه سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها أي رئيس جديد على الإطلاق، جائحة مستعرة، ونظام اقتصاد وقضائي غير متساو، وديمقراطية معرضة للخطر، ومناخ في خطر".

من جانبه، قال بيل كلينتون: "لقد تحدثت أمريكا وانتصرت الديمقراطية. الآن لدينا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب يخدمنا جميعا ويجمعنا معا. مبروك لجو بايدن وكمالا هاريس على انتصارهم الكبير!".

وقالت هيلاري كلينتون، التي خسرت انتخابات الرئاسة أمام ترامب في 2106: "لقد قال الناخبون كلمتهم، واختاروا جو بايدن وكمالا هاريس ليكون رئيسنا القادم وتكون نائب الرئيس". وأضافت أنه "رفض لترامب، وصفحة جديدة لأمريكا. شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك".

وبدوره، وجه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر التهنئة إلى بايدن وهاريس، وقال: "نحن فخورون بحملتهم التي تدار بشكل جيد، ونتطلع إلى رؤية التغيير الإيجابي الذي يجلبونه لأمتنا".