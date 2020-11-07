مع اقتراب بايدن من الحسم.. ماذا لو رفض ترامب تسليم السلطة سلمياً؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—لا تزال الأرقام الصادرة عن الولايات تتوالى وتنحصر في 3 ولايات حاسمة تتمثل فيها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا، والتي مجتمعة تقدم 53 صوتا بالمجمع الانتخابي.

وبالنظر إلى أن بايدن يملك للآن 253 صوتا بالمجمع الانتخابي وفقا لمؤشر CNN فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

ايضا جورجيا ونيفادا، كلاهما يمنح 22 صوتا بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) وهذا أيضا يمكن عبره لبايدن من الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا (27 صوتا مجتمعة) يعتبر سيناريو آخر لفوز بايدن.

أين نقف الآن في نتائج فرز الأصوات وفقا لمؤشر CNN؟

- أريزونا: فرز 95% من الأصوات

بايدن: 1,604,067 مليون صوت بنسبة 49.6%

ترامب: 1,574,206 مليون صوت بنسبة 48.6%

- جورجيا: فرز 99% من الأصوات

بايدن: 2,461,455 مليون صوت بنسبة 49.4%

ترامب: 2,454,207 مليون صوت بنسبة 49.3%

- نيفادا: فرز 93% من الأصوات

بايدن: 632,558 ألف صوت بنسبة 49.8%

ترامب: 609,901 ألف صوت بنسبة 48.0

- ألاسكا: فرز 47% من الأصوات

ترامب: 108,231 ألف صوت بنسبة 62.9%

بايدن: 56,849 ألف صوت بنسبة 33.0%