دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجَه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رسالة إلى منافسه في الانتخابات المرشح الديمقراطي جو بايدن، مُطالبًا إيان بعدم ادعاء فوزه بالرئاسة.

وفي أحدث تغريدات عبر تويتر، كتب ترامب: "يجب ألا يدعي جو بايدن فوزه بالرئاسة بشكل خاطئ، يمكنني ادعاء هذا أيضًا. الإجراءات القانونية بدأت للتو!"

وأضاف ترامب: "لقد حققت تقدمًا كبيرًا في كل هذه الولايات في وقت متأخر من ليلة الانتخابات، فقط لأرى أن تقدمي اختفى بأعجوبة مع مرور الأيام. ربما يعود هذا التقدم مع المُضي قدمًا في إجراءاتنا القانونية!"

ويوم الجمعة، شكك ترامب في مسار عملية فرز الأصوات، زاعمًا وجود "تزوير وفساد" في النظام الانتخابي.

وخلال مؤتمره في البيت الأبيض، قال ترامب إنه سيكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية، وأن الأمر ربما ينتهي في المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في أمريكا.

ومازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة من شأنها أن تحدد نتيجة السباق بين ترامب وبايدن.

وخلال الساعات الأخيرة، تغيرت الدفة لصالح المرشح الديمقراطي، وعدَل تأخره إلى تقدم على حساب ترامب. ويسبق حاليًا ترامب في 4 ولايات، حسب مؤشر CNN.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن، هي: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات حاسمة كونها لديها نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي (إجمالي عددها 538). وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة. ولدى بايدن 253 صوتا مقابل 213 لترامب.