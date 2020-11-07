ترامب يحذف تغريدة غامضة أربكت متابعيه.. ماذا حدث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة من الارتباك لدى متابعي حسابه في تويتر، بعد أن أعلن ثلاث مرات أنه سيعقد "مؤتمر صحفي كبير"، في مقر شركة تنسيق حدائق صغيرة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.
حالة الارتباك أثارها ترامب عندما أعاد نشر إحدى تغريداته القديمة، واكتفى بكتابة عبارة "Four Season’s Landscaping!" دون أن يوضح ماذا قصد.
Trump just tweeted "Four Season’s Landscaping!" and no one has any idea what he's talking about. He's gone completely round the bend.
لاحقا، اضطر ترامب إلى حذف التغريدة ليقوم بكتابة أكثر من تغريدة تقول إنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لمحامي حملته الانتخابية، في الساعة الـ11 صباحًا (بالتوقيت الشرقي).
وواصل المرشح الجمهوري مزاعمه حول حدوث تزوير للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم عليه في نتائج بعض الولايات الحاسمة، بينما نفت مفوضية الانتخابات الفيدرالية صحة ما قاله.
وفي تويتر، أثارت تغريدة ترامب المحذوفة جدلا واسعًا، فيما حاول آخرون استخدام محركات البحث في التحقق من العبارة الغامضة التي كتبها، وسط حالة من التهكم والسخرية.
وتوصل بعض مستخدمي تويتر إلى أنه ما كتبه، على ما يبدو عن طريق الخطأ، كان اسم شركة لتنسيق الحدائق في مدينة فيلادلفيا.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:
Trump announced a big press conference at the Four Season's Landscaping in Philly. I just looked it up on Google Maps. Rather odd location for such an important presser. https://t.co/nx4hehByVH
Four Season’s Landscaping #Philadelphia sounds like the kind of place to bring cross toddlers on a Saturday and let them loose to tire out a little bit #Election2020