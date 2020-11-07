ترامب يحذف تغريدة غامضة أربكت متابعيه.. ماذا حدث؟

مع اقتراب بايدن من الحسم.. ماذا لو رفض ترامب تسليم السلطة سلمياً؟

بعد أن كان ترامب متقدما.. كيف انقلبت نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 فجأة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة من الارتباك لدى متابعي حسابه في تويتر، بعد أن أعلن ثلاث مرات أنه سيعقد "مؤتمر صحفي كبير"، في مقر شركة تنسيق حدائق صغيرة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

حالة الارتباك أثارها ترامب عندما أعاد نشر إحدى تغريداته القديمة، واكتفى بكتابة عبارة "Four Season’s Landscaping!" دون أن يوضح ماذا قصد.

@NumbersMuncher Then he tried to quote his own deleted tweet https://t.co/KJMlx3tJiO

Trump just tweeted "Four Season’s Landscaping!" and no one has any idea what he's talking about. He's gone completely round the bend.

لاحقا، اضطر ترامب إلى حذف التغريدة ليقوم بكتابة أكثر من تغريدة تقول إنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لمحامي حملته الانتخابية، في الساعة الـ11 صباحًا (بالتوقيت الشرقي).

وواصل المرشح الجمهوري مزاعمه حول حدوث تزوير للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم عليه في نتائج بعض الولايات الحاسمة، بينما نفت مفوضية الانتخابات الفيدرالية صحة ما قاله.

وفي تويتر، أثارت تغريدة ترامب المحذوفة جدلا واسعًا، فيما حاول آخرون استخدام محركات البحث في التحقق من العبارة الغامضة التي كتبها، وسط حالة من التهكم والسخرية.

وتوصل بعض مستخدمي تويتر إلى أنه ما كتبه، على ما يبدو عن طريق الخطأ، كان اسم شركة لتنسيق الحدائق في مدينة فيلادلفيا.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

Original tweet posted at: Sat Nov 07 16:44:01 EET 2020.

Trump announced a big press conference at the Four Season's Landscaping in Philly. I just looked it up on Google Maps. Rather odd location for such an important presser. https://t.co/nx4hehByVH

@realDonaldTrump FOUR SEASON'S LANDSCAPING! https://t.co/wkjnJUYGou