بالأرقام.. عدد الأصوات المتبقية لمعرفة المنتصر بين ترامب وبايدن

بعد أن كان ترامب متقدما.. كيف انقلبت نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 فجأة؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستمر علميات الفرز في 4 ولايات حاسمة في سباق الرئاسة الأمريكية 2020، بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وفيما يلي نعرض لكم عدد الأصوات المتبقية التي لم يتم فرزها:

بنسلفانيا: 98.282 ألف صوت لم يتم فرزه، وفقا للأرقام المذكورة على الموقع الرسمي للولاية، وتشكل نسبتها 3.39% من إجمالي عدد الأصوات.

جورجيا: 12.770 ألف صوت لم يتم فرزه.

أريزونا: 173 ألف صوت لم يتم فرزه.

نيفادا: 124.500 ألف صوت لم يتم فرزه.

وبالنظر إلى أن بايدن يملك للآن 253 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب، وفقا لمؤشر CNN فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

أيضا جورجيا ونيفادا، كلاهما يمنح 22 صوتا بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) وهذا أيضا يمكن عبره لبايدن من الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا (27 صوتا مجتمعة) يعتبر سيناريو آخر لفوز بايدن.