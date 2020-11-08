دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غرد دونالد ترامب جونيور، نجل دونالد ترامب عقب إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية وخسارة والده لافتا إلى 70 مليون جهوري "غاضب" في إشارة إلى عدد الأصوات التي نالها والده، "دون أن تحرق أي مدينة".

70 million pissed off republicans and not one city burned to the ground.

جاء ذلك في تغريدة لدونالد ترامب جونيور على صفحته الرسمية بتويتر: "70 مليون جمهوري غاضب لم تحرق مدينة واحدة على الأرض".

وكان موقع تويتر قد قيد مشاركة تغريدة من نجل الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، دعا فيها والده إلى "خوض حرب شاملة بشأن هذه الانتخابات"، حيث كتب: "أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش... التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!".

واقترح نجل ترامب على والده أن "يخوض حربًا شاملة" بسبب كل عمليات تزوير الناخبين المتفشية، التي ما زلنا لا نملك أي دليل عليها.

وخلال الحملة الانتخابية، روج نجل الرئيس الأمريكي لمزاعم انتخابية زائفة لا أساس لها لتجنيد "جيش" لوالده، كما ذكرت CNN في وقت سابق.