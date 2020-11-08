جورج بوش يهنئ بايدن وهاريس ويعرض استعداده للمساعدة "بأي طريقة ممكنة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجه الرئيس الأمريكي الجمهوري الأسبق جورج بوش التهنئة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، في اتصالين هاتفيين، على فوزهما بالانتخابات الرئاسية، معربا عن استعداده للمساعدة "بأي طريقة ممكنة".

وقال بوش، في بيان: "على الرغم من وجود خلافات سياسية بيننا، فأنا أعرف أن جو بايدن رجل طيب، وقد فاز بفرصته لقيادة وتوحيد بلدنا. وكرر الرئيس المنتخب أنه بينما يترشح كديمقراطي، فإنه سيحكم لجميع الأمريكيين". وأضاف بوش: "عرضت عليه نفس الشيء الذي عرضته على الرئيسين ترامب وأوباما: صلواتي من أجل نجاحه، وتعهدي بالمساعدة بأي طريقة ممكنة".

كما وجه بوش التهنئة إلى ترامب على الحملة التي خاضها، وقال: "أود أن أهنئ الرئيس ترامب وأنصاره على الحملة الحامية. حصل على أصوات أكثر من 70 مليون أمريكي، وهذا إنجاز سياسي غير عادي. لقد قالوا كلمتهم وسيستمر سماع أصواتهم من خلال الجمهوريين المنتخبين على كل مستوى من مستويات الحكومة".

وأشاد بوش بنسب المشاركة القياسية في انتخابات 2020، قائلا إن "حقيقة مشاركة العديد من إخواننا المواطنين في هذه الانتخابات هي علامة إيجابية على صحة ديمقراطيتنا وتذكير للعالم بقوتها. وبصرف النظر عن كيفية تصويتك، فإن تصويتك مهم".

وأشار بوش إلى أن ترامب لديه الحق القانوني في طلب إعادة الفرز ومتابعة الطعون القانونية، وقال بوش: "سيتم الفصل في أي قضايا لم يتم حلها بشكل صحيح، ويمكن للشعب الأمريكي أن يثق في أن هذه الانتخابات كانت نزيهة في الأساس، وسيتم الحفاظ على نزاهتها، ونتائجها واضحة".

وأضاف بوش أن "التحديات التي تواجه بلدنا سوف تتطلب أفضل ما في الرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب هاريس، وأفضل ما فينا جميعا. ويجب أن نتحد من أجل عائلاتنا وجيراننا ومن أجل أمتنا ومستقبلها".