كيف علم بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية وأين كان وكيف أمضى يومه؟

شاهد أبرز ما قاله بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وصل المرشح الديمقراطي، جو بايدن إلى الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي التي تؤهله ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نستعرض لكم بالتسلسل الزمني الآلية القانونية لما سيحصل من الآن حتى يوم التنصيب.

4-23 نوفمبر: الأصوات الواردة عبر البريد يجب أن تختم.

10 نوفمبر- 11 ديسمبر: تصادق الولايات على نتائج الانتخابات.

8 ديسمبر: وفقا لقانون الانتخاب فإنه وحتى هذا اليوم يجب على الولايات أن تكون قد أنهت عد الأصوات وحل النزاعات وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.

14 ديسمبر: تحديد النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.

23 ديسمبر: وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن.

3 يناير: النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم.

6 يناير: يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وتعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.

20 يناير: يؤدي الرئيس الأمريكي القسم في يوم التنصيب.