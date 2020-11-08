مصدران لـCNN: كوشنر تواصل مع ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات

بايدن يوجه رسالة لمؤيدي ترامب.. ماذا قال فيها؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصران لـCNN عن تواصل جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

الخطوة تأتي بعد بيان من حملة ترامب جاء بعد لحظات على إعلان مؤشر CNN بأن بايدن سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وقال فيه إن على بايدن "عدم الاستعجال وتزيف أنه الفائز" وأن السباق الانتخابي "بعيد عن النهاية".

وقال ترامب في بيانه: "لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز أصوات صادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية".

ووفقا لكايت بيدنغفيلد، نائب حملة بايدن- هاريس الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.