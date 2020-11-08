مصدر لـCNN: ميلانيا تنصح ترامب بالاعتراف بخسارة الانتخابات أمام بايدن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـCNN، الأحد، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبرته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وقال المصدر إن السيدة الأولى "انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من الرئيس ترامب التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، على الرغم من أنها لم تعلق علنًا على نتائج الانتخابات.

وكانت مصادر كشفت أيضا لـCNN أن صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر قد تواصل أيضا مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات، بينما واصل ترامب التشكيك في نزاهة الانتخابات عبر حسابه على تويتر، صباح الأحد.