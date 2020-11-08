انتهى من لعب الغولف.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض ملوحا بيده

شاهد.. لحظة تفاعل الناس مع إعلان فوز جو بايدن في شوارع شيكاغو ونيويورك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عاد موكب الرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات، دونالد ترامب، السبت، إلى البيت الأبيض وذلك بعد أن غادره بوقت سابق.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض عند الساعة الثالثة و13 دقيقة مساء ولوح بيده أثناء دخوله إلى البيت الأبيض.

وكان قد توجه الرئيس الأمريكي المهزوم بالانتخابات الرئاسية إلى ولاية فيرجينيا إلى ملاعب الجولف قادما من البيت الأبيض، تزامنا مع الإعلان عن فوز بايدن.

وكان قد حقق المرشح الديمقراطي أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليتم إعلانه فائزا بالانتخابات الرئاسية على حساب ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة.

ويتوعد ترامب بالهذاب إلى المحكمة العليا الأمريكية وذلك بعد أن ادعى أن الانتخابات شهدت تزويرا وأن بايدن تسرع بإعلان فوزه بالانتخابات.