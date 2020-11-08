ترامب يدعي الانتصار في الانتخابات: حصلت على 71 مليون صوت شرعي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه حصل على 71 مليون "صوت شرعي"، مشيرا إلى أن المراقبين حُرموا من الإشراف على عملية فرز الأصوات، وذلك في تكرار لذرائعه غير المدعومة بالأدلة إثر خسارته لانتخابات الرئاسة أما منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وأعادته التأكيد "كذبا" على أنه المنتصر.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بدخول غرف فرز الأصوات، لقد فزت بالانتخابات، فزت بـ71 مليون صوت شرعي".

وتابع الرئيس المهزوم بالانتخابات قائلا: "حدثت أمور سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤية ما يجري، لم يحدث ذلك من قبل، لقد أُرسلت ملايين الأصوات عبر البريد للناس الذين لم يطلبوها من قبل"، حسب قوله.

وأضاف ترامب في تغريدة لاحقة قائلا: "71 مليون صوت قانوني، أكثر عدد من الأصوات لرئيس حالي على الإطلاق"، حسب قوله.

وكان قد خسر ترامب الانتخابات أمام بايدن بعد أن نجح الثاني بقلب الطاولة عليه بولايات حاسمة، مثل بنسلفانيا وميشيغان ليصل إلى أكثر من 270 صوتا للمجمع الانتخابي.