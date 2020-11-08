هذا ما أجاب به رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بشأن الفائز في الانتخابات الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الزميل مذيع CNN، دون ليمون، واصفا إياه بـ"المهرج" بعد تغريدة تطرق فيها إلى صعوبة العمل كصحفي بتغطية الجزء المظلم من التاريخ الأمريكي.

I don’t dare speak fir my colleagues, but I can’t tell you how difficult it’s been as a journalist to cover this dark part of our history. Let’s hope the attacks on journalists, journalism and EVERYONE end. Time to move into the light. #america

ليمون قال في تغريدته: "لا أجرؤ على الحديث بالنيابة عن زملائي، ولكن لا أستطيع أن أخبركم كيف كانت الصعوبة بأن تكون صحفيا تغطي الجانب المظلم من تاريخنا. لنأمل أن الهجمات على الصحفيين والصحافة والجميع فد انتهت. حان وقت المضي قدما نحو الضوء".

Hahahaha it’s so hard to be a left wing elitist in media in America. 🙄 You’re a clown. https://t.co/Pi1H0VPTal

من جهته علق ترامب جونيور تغريدة ليمون قائلا على صفحته الرسمية بتويتر: "من الصعب جدا أن تكون من نخبة الجناح اليساري في الإعلام بأمريكا.. أنت مهرج".

ويذكر أن ترامب جونيور أثار جدلا بتغريدة دعا فيها والده إلى شن "حرب شاملة"، حيث قال: "أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش... التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!"، الأمر الذي دفع بشركة تويتر إلى تقييد هذه التغريدة.