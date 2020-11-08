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نجل ترامب يهاجم مذيع CNN بعد تغريدة "تغطية الجانب المظلم بتاريخ أمريكا"

العالم
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دون ليمون (يمين) مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الزميل مذيع CNN، دون ليمون، واصفا إياه بـ"المهرج" بعد تغريدة تطرق فيها إلى صعوبة العمل كصحفي بتغطية الجزء المظلم من التاريخ الأمريكي.

ليمون قال في تغريدته: "لا أجرؤ على الحديث بالنيابة عن زملائي، ولكن لا أستطيع أن أخبركم كيف كانت الصعوبة بأن تكون صحفيا تغطي الجانب المظلم من تاريخنا.  لنأمل أن الهجمات على الصحفيين والصحافة والجميع فد انتهت. حان وقت المضي قدما نحو الضوء".

من جهته علق ترامب جونيور تغريدة ليمون قائلا على صفحته الرسمية بتويتر: "من الصعب جدا أن تكون من نخبة الجناح اليساري في الإعلام بأمريكا.. أنت مهرج".

ويذكر أن ترامب جونيور أثار جدلا بتغريدة دعا فيها والده إلى شن "حرب شاملة"، حيث قال: "أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش... التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!"، الأمر الذي دفع بشركة تويتر إلى تقييد هذه التغريدة.

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