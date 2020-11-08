دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غداة الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية وهزيمة منافسه الرئيس دونالد ترامب، توجه الفائز إلى الكنيسة بينما انطلق الخاسر للعب الغولف مجددا.

وتوجه الرئيس المنتخب جو بايدن، صباح الأحد، إلى كنيسة سانت جوزيف قرب مقر إقامته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وبعدها توجه لزيارة قبر نجله الراحل بو بايدن، وكان برفقة الرئيس المنتخب ابنته آشلي وحفيده هانتر نجل بو.

أما الرئيس دونالد ترامب، فقد بدأ يومه بالتشكيك مجددا في نزاهة الانتخابات وفرز الأصوات عبر حسابه على تويتر، ثم توجه إلى ولاية فيرجينيا القريبة من العاصمة واشنطن للعب الغولف، وهو ما كان يفعله أيضا وقت الإعلان عن فوز بايدن بالرئاسة، السبت.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، في تصريحات لـCNN، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس وصهره جاريد كوشنر انضما إلى مجموعة متزايدة من الدائرة المقربة للرئيس الذين ينصحونه بالاعتراف بالهزيمة وقبول خسارة الانتخابات.