فرز أريزونا وجورجيا.. إليكم آخر الأرقام بين بايدن وترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—لا تزال عمليات فرز الأصوات في 3 ولايات أمريكية مستمرة لمعرفة من بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن ستمنح أصواتها، رغم إعلان بايدن رئيسا منتخبا، بوصوله لـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي وفقا لمؤشر CNN، وهو الرقم المطلوب لفوز المرشح.

- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي)

بايدن: 1,631,195 مليون صوت بنسبة 49.5%

ترامب: 1,612,585 مليون صوت بنسبة 48.9%

- جورجيا (16 صوتا بالمجمع الانتخابي)

بايدن: 2,465,500 مليون صوت بنسبة 48.5%

ترامب: 2,455,305 مليون صوت بنسبة 49.3%

- كارولينا الشمالية (15 صوتا بالمجمع الانتخابي)

بايدن: 2,733,681 مليون صوت بنسبة 50.0%

ترامب: 2,658,274 مليون صوت بنسبة 48.6%