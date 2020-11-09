أذربيجان تعتذر عن إسقاط عسكرية مروحية روسية بـ"الخطأ" فوق أرمينيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتذرت أذربيجان عن إسقاط مروحية عسكرية روسية بـ"الخطأ"، الإثنين، بالقرب من الحدود الأذربيجانية الأرمينية وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأذربيجانية.

وجاء في البيان أن "الجانب الأذربيجاني يعتذر للجانب الروسي فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوي، والذي هو عرضي ولم يكن موجها ضد الجانب الروسي".

وأعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن "خالص التعازي" لأسر أفراد طاقم المروحية الروسي، وعرضت دفع تعويضات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن اثنين من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم وأصيب ثالث بجروح عندما تحطمت الطائرة المروحية "Mi-24" في سفح جبل في أرمينيا بعد أن أصيبت "بصاروخ أرض جو".

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن "رحلة المروحية كانت على مقربة شديدة من الحدود الأرمنية الأذربيجانية"، حيث تستمر الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة النزاع ناغورني قره باغ.

وأضاف الخارجية الأذربيجانية أن "الرحلة تمت في الظلام، على ارتفاع منخفض، خارج منطقة الكشف عن رادار الدفاع الجوي. ولم تظهر طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الروسية في المنطقة المحددة من قبل".