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باسم يوسف يرد على ترامب: مشاهدته يحترق تٌخفف ألم ما سببه في 4 سنوات

العالم
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باسم يوسف يرد على ترامب: مشاهدته يحترق تٌخفف ألم ما سببه في 4 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري، باسم يوسف، على تغريدة للرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات، دونالد ترامب، مشيرا إلى أن "الاحتراق الموجع" الذي يمر قد يخفف من ألم السنوات الأربع التي قضاها في الحكم.

وقال يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مشاهدة ترامب بينما يعيش هذا الاحتراق المؤلم قد تخفف جزئيا الألم الذي تسبب به للجميع في السنوات الأربع الماضية".

وجاءت تغريدة الإعلامي المصري ردا على أخرى لترامب هاجم فيها الإعلام وشكك في دوره باختيار رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد خسر ترامب السباق نحو البيت الأبيض أمام منافسه، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بعد أن وصل الثاني إلى 279 مقابل 214 للمرشح الجمهوري.

ولم يعترف الرئيس المهزوم بخسارته الانتخابات بعد، ووزع الاتهامات جزافا حول "سرقة الانتخابات" وراح يتوعد باللجوء للقضاء لإثبات بطلان فوز بايدن دون أن يكشف عن دليل يثبت صحة ادعاءاته.

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