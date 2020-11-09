باسم يوسف يرد على ترامب: مشاهدته يحترق تٌخفف ألم ما سببه في 4 سنوات

بايدن يوجه رسالة لمؤيدي ترامب.. ماذا قال فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الإعلامي المصري، باسم يوسف، على تغريدة للرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات، دونالد ترامب، مشيرا إلى أن "الاحتراق الموجع" الذي يمر قد يخفف من ألم السنوات الأربع التي قضاها في الحكم.

وقال يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مشاهدة ترامب بينما يعيش هذا الاحتراق المؤلم قد تخفف جزئيا الألم الذي تسبب به للجميع في السنوات الأربع الماضية".

Watching @realDonaldTrump going through this excruciating burn might partially redeem the pain he put everyone through in the last four years https://t.co/u2LXoB6cAD

وجاءت تغريدة الإعلامي المصري ردا على أخرى لترامب هاجم فيها الإعلام وشكك في دوره باختيار رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد خسر ترامب السباق نحو البيت الأبيض أمام منافسه، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بعد أن وصل الثاني إلى 279 مقابل 214 للمرشح الجمهوري.

ولم يعترف الرئيس المهزوم بخسارته الانتخابات بعد، ووزع الاتهامات جزافا حول "سرقة الانتخابات" وراح يتوعد باللجوء للقضاء لإثبات بطلان فوز بايدن دون أن يكشف عن دليل يثبت صحة ادعاءاته.