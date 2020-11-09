أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، جميع الأمريكيين على ارتداء الكمامة، مؤكدا أن القيام بذلك "ليس موقفا سياسيا" وإنما أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح قبل أن يتوفر لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع.

وفي خطاب بعد اجتماع مع فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا المكونة من 12 عضوا لتقديم المشورة له خلال الفترة الانتقالية قبل تنصيبه في 20 يناير، ناشد بايدن الأمريكيين إلى التوقف عن تسييس احتياطات الصحة العامة الأساسية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ووصف بايدن إعلان شركة فايزر للأدوية عن أن القاح الذي تعمل على تطويره لفيروس كورونا أظهر فاعلية بنسبة 90% بأنه خبر جيد، لكنه أكد أن الوباء يشكل تهديدا "هائلا ومتزايدا" وأن "الشتاء القاتم" ما زال مرجحا، مع وصول أعداد الإصابات والوفيات إلى ذروتها في الأيام الأخيرة.

وقال بايدن إن "الهدف من ارتداء الكمامة ليس جعل حياتك أقل راحة أو أخذ شيئا ما منك، بل تقديم جميل لنا جميعا: حياة طبيعية". وأضاف: "الهدف هو العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن، والكمامات ضرورية للقيام بذلك، ولن تستمر إلى الأبد". وتابع بالقول إن ارتداء الكمامة "ليس بياناً سياسياً، لكنه طريقة جيدة لبدء توحيد البلاد".

وجاءت تعليقات بايدن بعد أن هزم الرئيس دونالد ترامب في سباق كان فيه ارتداء الكمامة "موضوعا سياسيا"، إذ كان بايدن يحث الأمريكيين على اتباع إرشادات خبراء الصحة العامة بينما كان ترامب يقلل من أهميتها.

وقال بايدن: "لا يهم لمن صوتت، وأين وقفت قبل يوم الانتخابات... لا يهم حزبك أو وجهة نظرك. يمكننا إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح إذا ارتدى الجميع الكمامات، ليس أرواح الديمقراطيين أو الجمهوريين بل أرواح الأمريكيين"، مؤكدا أن "الانتخابات انتهت".