من دعمه إلى الوقوف ضده.. كيف رد العالم على فوز بايدن؟

ردود أفعال القادة والحلفاء على فوز بايدن.. ماذا قالوا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت الحكومة الصينية، الإثنين، أنها "أُخطرت" بإعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها أكدت أن هناك عملية قانونية جارية لتثبيت النتيجة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، في إيجاز صحفي ردا على سؤال CNN: "لقد علمنا أن السيد بايدن أعلن فوزه بالانتخابات، نفهم أن نتيجة الانتخابات العامة ستُحدد وفقا للقوانين والإجراءات في الولايات المتحدة"، حسب قوله.

وأضاف وانغ قائلا: "سنتعامل مع إصدار بيان بهذا الشأن بالتوافق مع العرف الدولي"، وذلك في إطار رده على سؤال CNN عن موعد تهنئة بكين لبايدن بالفوز.

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الصينية التأكيد على مواقف الصين الثابتة تجاه العلاقات مع واشنطن قائلا: "على الصين والولايات المتحدة تقوية التواصل والحوار وإدارة الخلافات وتوسيع التعاون استنادا إلى مصالحهما المشتركة"، حسب قوله.

وكان قد أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تهنئة لترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في 9 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، أي بعد يوم واحد من حسمه سباق البيت الأبيض.