أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، الإثنين، على دعمه للرئيس دونالد ترامب في الطعون التي يقدمها بشأن الانتخابات الرئاسية، داعيا ترامب إلى الترشح في انتخابات 2024، إذا لم تُغير الطعون النتيجة المُعلنة بفوز جو بايدن.

وقال غراهام إن على ترامب وحملته النظر في "نتائج ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا. وعلينا إثبات فشل النظام الانتخابي في بنسلفانيا". وأضاف: "سيكون من الجنون ألا ينظر الرئيس ترامب إلى كل هذه الأشياء... وسيعطي مصداقية لبايدن إذا فشلت طعون ترامب".

وتابع غراهام بالقول، في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لا أعرف ما إذا كانت الطعون ستقلب الانتخابات أم لا، لكنها تستحق النظر فيها... وهذه الانتخابات لم تنته بأي حال من الأحوال".

وتوعد غراهام بأنه إذا احتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية مجلس الشيوخ، فسوف يحث على التحقيق في التصويت عبر البريد. وقال: "إذا أبقينا على مجلس الشيوخ، فنحن بحاجة إلى تشكيل لجنة مشتركة في مجلس الشيوخ لتحليل الاقتراع بالبريد وكيفية عمله في عام 2020".

وأضاف: "إذا خسر ترامب قضاياه أمام المحكمة في نهاية المطاف، فعليه التفكير في الترشح مرة أخرى وإنشاء منظمة أو منصة لإبقاء حركته على قيد الحياة". وتابع بالقول: "أود أن أشجعه على التفكير في الترشح مرة أخرى... وعليه أن يفكر في الأمر".