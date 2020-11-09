شاهد أبرز ما قاله بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة

كيف علم بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية وأين كان وكيف أمضى يومه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رُغم إحراز المرشح الديمقراطي جو بايدن أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة لاعتباره فائزًا بسباق الرئاسة الأمريكية (270 صوتًا)، إلا أنه مازال هناك آلاف الأصوات المتبقية للفرز في ثلاث من الولايات الرئيسية الحاسمة.

وإلى الآن، لدى بايدن 279 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واصل التشكيك في نتائج الانتخابات وفوز منافسه.

هنا، نستعرض مكان الأصوات المتبقية في الولايات الثلاث الحاسمة على النحو التالي:

أريزونا (نسبة فرز الأصوات 97% - لديها 11 صوتًا انتخابيًا)

انخفض تقدم جو بايدن إلى 18,553 صوتًا مع وصول المزيد من الأصوات.

أصدرت مقاطعة ماريكوبا (الأكبر في الولاية، والتي تضم فينيكس) أرقامًا جديدة في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي. اعتبارًا من الساعة 11:12 صباح أمس، كان لدى ماريكوبا ما يقدر بـ 44 ألف بطاقة اقتراع مُتبقية للعد (23,761 ألف تُرك مبكرًا للعد، 15 ألف صوت مؤقت و5 آلاف للتحقق)

اعتبارًا من الساعة 10:58 صباح أمس، كان لا يزال لدى مقاطعة بينال 21 ألف بطاقة اقتراع مُبكر لفرزها (بما في ذلك 1800 بطاقة اقتراع مؤقتة).

جورجيا (نسبة فرز الأصوات 99% - لديها 16 صوتًا انتخابيًا)

زاد جو بايدن تقدمه في الولاية بفارق 10,196 صوتًا عن ترامب. ومازال لدى مقاطعات الولاية بطاقات اقتراع في انتظار العد، بما في ذلك بطاقات التصويت العسكري، التي تحتاج إلى الجدولة.

واكتشفت مقاطعة فولتون (التي تضم مدينة أتلانتا) مشكلة تتعلق بالإبلاغ عن عملهم يوم الجمعة. وأعاد المسؤولون يوم السبت فحص بطاقات الاقتراع. حوالي 5٪ من أوراق الاقتراع تعتبر متروكة للعد.

وفي مقاطعة جوينيت، حتى مساء السبت، كان هناك إجمالي 535 بطاقة اقتراع غيابي، و965 بطاقة اقتراع مؤقتة، وبقيت ثلاث بطاقات من الاقتراع العسكري لمراجعتها بعد أن أدى استمرار خلل في برامج العد إلى عرقلة عملية الفرز.

بنسلفانيا (نسبة فرز الأصوات 98% - لديها 20 صوتًا انتخابيًا)

نما فارق تقدم جو بايدن في الولاية إلى 42,818 صوتًا، حيث أن النتائج المُحدثة (تتعلق بشكل أساسي بأوراق الاقتراع التي وصلت بعد 3 نوفمبر تشرين الثاني (يوم التصويت)، لكن تم ختمها وفصلها بأمر من المحكمة)، وهي مُعلقة في محكمة الولاية وفي المحكمة العليا.

وقال موقع الولاية على شبكة الإنترنت إن هناك 55,962 صوتا ليتم عدَها.

واعتبارًا من بعد ظهر الأحد (بالتوقيت الشرقي)، يقول الموقع الإلكتروني إن المقاطعات التالية لديها أصوات مُعلقة لفرزها:

مقاطعة أليغيني (التي تضم مدينة بيتسبرغ): بقي 12,042 صوتًا

فيلادلفيا: 11,131 صوتًا