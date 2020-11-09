بعد فوز بايدن..ما هي أهم المحطات المنتظرة حتى تولي منصب الرئاسة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الإعلان عن فوز جوزيف ر. بايدن جونيور ليكون الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، إليكم نظرة على أهم المحطات المنتظرة ابتداء من مرحلة الانتخابات وحتى الوصول إلى التنصيب.

عندما تبدأ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تجري كل ولاية انتخاباتها الخاصة, حيث تختار الأحزاب مرشحيها خلال سلسلة من الانتخابات التمهيدية، وعادة ما تبدأ في يناير من عام الانتخابات. ومن هناك تجري جميع الولايات انتخاباتها العامة في أول يوم ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر. عقب ذلك، يتم اختيار الناخبين - الأشخاص الذين سيصوتون في الهيئة الانتخابية - بناءً على الفائز في الانتخابات على مستوى الولاية. ويلتقي ناخبو الولايات في عواصم الولايات في أول يوم اثنين بعد يوم الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر ويدلون بأصواتهم لمنصب الرئيس ونائب الرئيس. ليتم إرسالهم إلى "الكابيتول هيل" بحلول 23 ديسمبر.

تُمنح جميع الأصوات الانتخابية من كل ولاية في النهاية للفائز في تلك الولاية، بعدها يتم عد أصوات الهيئة الانتخابية بصوت عالٍ في الكونغرس في 6 يناير من قبل نائب الرئيس الحالي. ثم يتاح أسبوعان لتسوية أي خلافات أخيرة، وفي 20 يناير يتم تنصيب الرئيس الجديد.