ميركل: بايدن يحمل سنوات من الخبرة في السياسة.. وهاريس "مصدر إلهام"

من دعمه إلى الوقوف ضده.. كيف رد العالم على فوز بايدن؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في أول كلمة متلفزة لها منذ بداية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هنأت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبه كامالا هاريس، الإثنين، على فوزهما، داعية إلى تقوية الشراكة بين واشنطن وأوروبا وتحمل مسؤولية أكبر على صعيد القضايا الدولية.

وقالت ميركل بكلمة لها في برلين: "يجلب جو بايدن معه عقودا من الخبرة في السياسة الداخلية والخارجية، يعرف ألمانيا وأوروبا جيدا"، حسب قولها.

وأضافت المستشارة الألمانية قائلة: "أود أن أهنئ أيضا كامالا هاريس، نائب الرئيس المستقبلي، كونها السيدة الأولى في هذا المنصب وابنة مهاجرين، إنها مصدر إلهام للكثير من الناس ومثال على الفرص المتاحة في الولايات المتحدة"، على حد تعبيرها.

وتابعت ميركل قائلة: "الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا كجزء من الاتحاد الأوروبي، يجب أن تقفا معا للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة".

وأردفت المستشارة الألمانية قائلة: "جنبا إلى جنب في الأوقات الصعبة بظل جائحة كورونا، جنبا إلى جنب في المعركة ضد التغير المناخي وتأثيراته على العالم، وفي محاربة الإرهاب، جنبا إلى جنب نحو اقتصاد عالمي مفتوح وتجارة حرة، لأن تلك أساسات مصالحنا على جنبي الأطلسي".

وأضافت ميركل قائلة: "نحن الألمان والأوروبيون ندرك أن علينا تحمل المزيد من المسؤولية في هذه الشراكة بالقرن الـ21، تبقى أمريكا حليفنا الأكثر أهمية، وهي محقة بانتظارها المزيد منا لضمان أمننا والدفاع عن قيمنا حول العالم"، على حد تعبيرها.