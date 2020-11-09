أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتبرت الرئاسة الروسية، الإثنين، أن "من الصواب" انتظار النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل أن يُهنئ فلاديمير بوتين الفائز.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف للصحفيين في اتصال جماعي: "بما يتعلق بسؤالكم المحتمل حول تهنئة بوتين للرئيس الأمريكي المنتخب، أود أن أقول ما يلي: نعتبر أن من الصواب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات"، حسب قوله.

وأرسل عدد من قادة العالم التهاني للرئيس المنتخب، جو بايدن، في حين لم يُعلق بوتين على نتيجة الانتخابات، علما أن الكرملين بعث برسالة لدونالد ترامب بغضون ساعات من إعلان شبكات التلفزة الأمريكية فوزه بانتخابات عام 2016.

وعند سؤاله عن سبب عدم إرسال الرئيس الروسي تهنئة لبايدن بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه، قال بيسكوف: "الفرق واضح جدا، تعلمون أن هناك إجراءات قانونية معينة أعلن عنها الرئيس الحالي لذلك فالوضعان مختلفان وبناء عليه نعتقد أن من الصواب انتظار الإعلان الرسمي"، دون أن يحدد الإعلان الذي تعتبره موسكو رسميا.

وتوعد ترامب بالاعتراض على نتائج الانتخابات لدى القضاء بعد أن أطلق ادعاءات لا أساس لها بأن الانتخابات سُرقت منه، وحتى الآن لم يُثبت ادعاء حملة ترامب بأي دليل يدعم روايتها حول تزوير واسع أو أي شيء من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات.

وشدد المتحدث باسم الكرملين خلال الاتصال الذي أجراه الإثنين على أن بوتين كرر مرارا أن روسيا ستحترم أي قرار للشعب الأمريكية وستكون جاهزة للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب.