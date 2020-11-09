شاهد ما فعله ترامب وبايدن غداة الإعلان عن الفائز بالرئاسة

شاهد لحظة عودة ترامب إلى البيت الأبيض بموكبه بعد فوز بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، الإثنين، بإلغاء المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب ساندرز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سيفوز جو بايدن بالتصويت الشعبي بفارق أكثر من 4 ملايين"، حسب قوله.

وتابع السيناتور الأمريكي: "فاز المرشح الديمقراطي للرئاسة بالتصويت الشعبي في 7 من أصل آخر 8 انتخابات"، على حد تعبيره.

وأضاف ساندرز قائلا: "صوت واحد، ديمقراطية واجدة، نعم، يجب إلغاء المجمع الانتخابي"، حسب قوله.

Joe Biden will win the popular vote by over 4 million votes. The Democratic nominee for president has now won the popular vote in 7 out of the last 8 elections. One person, one vote. Democracy must rule. Yes. We should abolish the electoral college.

وكان قد تفوق بادين على ترامب بأصوات المجمع الانتخابي وكسر حاجز الـ270 صوتا، ليُعلن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.