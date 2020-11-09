بعد فوز بايدن.. ساندرز يطالب بإلغاء المجمع الانتخابي: صوت واحد ديمقراطية واحدة

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بعد فوز بايدن.. ساندرز يطالب بإلغاء المجمع الانتخابي: صوت واحد ديمقراطية واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، الإثنين، بإلغاء المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب ساندرز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سيفوز جو بايدن بالتصويت الشعبي بفارق أكثر من 4 ملايين"، حسب قوله.

وتابع السيناتور الأمريكي: "فاز المرشح الديمقراطي للرئاسة بالتصويت الشعبي في 7 من أصل آخر 8 انتخابات"، على حد تعبيره.

وأضاف ساندرز قائلا: "صوت واحد، ديمقراطية واجدة، نعم، يجب إلغاء المجمع الانتخابي"، حسب قوله.

وكان قد تفوق بادين على ترامب بأصوات المجمع الانتخابي وكسر حاجز الـ270 صوتا، ليُعلن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

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