أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن بالتعليق على الإعلان الذي أصدرته شركة فايزر، الإثنين، عن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تعمل عليه، وتأكيدها أن البيانات تظهر أنه فعال بنسبة تزيد عن 90%.

وفي تغريدة مقتضبة عبر حسابه على تويتر، قال ترامب: "سوق الأسهم ارتفعت بشكل كبير، لقاح قادم قريبًا. تقرير بأنه فعال بنسبة 90٪. أخبار عظيمة".

بينما أصدر بايدن بيانا قال فيه: "الليلة الماضية، تم إبلاغ فريقي من مستشاري الصحة العامة بهذه الأخبار الممتازة. أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساعدوا في تحقيق هذا الاختراق ومنحنا مثل هذا الأمل"، لكنه أضاف أنه "من المهم أيضًا أن نفهم أن نهاية المعركة ضد فيروس كورونا لا تزال على بعد أشهر".

وأشار بايدن إلى أن "هذه الأخبار في أعقاب الجدول الزمني المعلن مسبقا من قبل مسؤولي الصناعة والذي توقع الموافقة على اللقاح بحلول أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني". وقال: "حتى لو تم تحقيق ذلك، وتم تطعيم بعض الأمريكيين في وقت لاحق من العام الجاري، فسوف تمر عدة أشهر قبل أن يكون هناك تطعيم واسع النطاق في هذا البلد".

وأضاف: "هذا هو السبب في أن رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حذر هذا الخريف من أنه في المستقبل القريب، تظل الكمامة سلاحا أقوى ضد الفيروس من اللقاح". وتابع بالقول: "أخبار اليوم لا تغير هذا الواقع الملح. سيتعين على الأمريكيين الاعتماد على الكمامات والتباعد وتتبع الاتصال، وغسل اليدين، وغيرها من التدابير للحفاظ على سلامتهم بشكل جيد في العام المقبل".

وأكد بايدن أن "أخبار اليوم هي أخبار سارة، لكنها لا تغير هذه الحقيقة". وقال: "لا تزال أمريكا تخسر أكثر من 1000 شخص يوميًا بسبب COVID-19، وهذا الرقم آخذ في الارتفاع، وسيستمر في التفاقم ما لم نحرز تقدمًا في ارتداء الكمامات والإجراءات الفورية الأخرى". وأضاف: "هذا هو الواقع الآن وللأشهر القليلة المقبلة. إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".