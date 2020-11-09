احتفالات في قرية أجداد كامالا هاريس في الهند بعد فوزها في الانتخابات

كيف علم بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية وأين كان وكيف أمضى يومه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--- هنأ كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس دونالد ترامب، غاري كون، مساء الأحد، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما بسباق الانتخابات الأمريكية.

وكتب مستشار ترامب السابق، في حسابه عبر تويتر: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس. أتمنى لهما نجاحًا كبيرًا في قيادة بلدنا".

وأضاف غاري كون أنه "مع أكثر من 145 مليون صوت مُدلى به، ينبغي الإشادة بكلتا الحملتين على إشراك عدد غير مسبوق من المواطنين في العملية الديمقراطية".

وكان غاري كون مديرًا تنفيذيًا سابقًا في بنك غولدمان ساكس، وكان مديرًا للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.

واستقال كون في مارس أذار 2018، بعد رفضه قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وعند استقالته تعرضت مؤشرات الأسهم في البورصات العالمية لهزة كبيرة، حيث هبطت في العديد من البورصات الأوروبية والآسيوية.

وقال كون، وهو ديمقراطي، لشبكة CNBC في سبتمبر أيلول الماضي، إنه لم يتخذ قرارًا بشأن التصويت على إعادة انتخاب ترامب.