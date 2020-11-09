هل يلتزم ترامب بتصريحه عن مغادرة أمريكا بعد الخسارة أمام بايدن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يضطر إلى مغادرة أمريكا إذا خسر الانتخابات الرئاسية، واصفا جو بايدن بأنه "أسوأ مرشح في التاريخ".

وخلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، سخر ترامب من بايدن، مؤكدا أنه لن يحس بشعور جيد إذا خسر أمامه، الأمر الذي قد يدفعه إلى مغادرة الولايات المتحدة.

وقال ترامب حينها إن "التنافس ضد أسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية يضع ضغطا علي، هل تتصورون إذا خسرت ماذا سأفعل طوال حياتي؟ سأقول خسرت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة، لن أحس بشعور جيد، قد أضطر إلى مغادرة البلاد، لا أعرف".

وخسر ترامب بالفعل الانتخابات الرئاسية، السبت الماضي، مع تقدم جو بايدن بـ279 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 214 لبايدن، ورغم أن نتائج الاقتراع في 3 ولايات لم تُحسم بعد إلا أن بايدن نجح في جمع الـ270 صوتا المطلوبة للفوز وأكثر، فهل يغادر ترامب أمريكا؟