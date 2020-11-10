أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عبر صفحته على فيسبوك، الثلاثاء، أنه وقع على "اتفاقية مؤلمة بطريقة لا توصف" مع روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب على مطقة ناغورنو كارباخ المتنازع عليها.

وكتب باشينيان: "الرفاق الأعزاء الإخوة والأخوات، لقد اتخذت قرارا بالنسبة لي شخصيا ولجميعنا، لقد وقعت على معاهدة مع رئيسي روسيا وأذربيجان لإيقاف الحرب ابتداء من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي".

وأضاف الرئيس الأرميني قائلا: "نص الاتفاقية الذي نُشر، مؤلم بشدة بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا عموما"، مشيرا إلى أنه اتخذ القرار بعد تحليل عميق للوضع العسكري وبمساعدة الأفراد الذين يفهمون الوضع بأفضل شكل، وأضاف قائلا: "كما أنها النتيجة الأفضل وفقا للوضعية الحالية".

من جانبه، أكد الرئيس الأذري، إلهام علييف، عبر كلمة متلفزة أنه وقع اتفاقية مع روسيا وأرمينيا لإنهاء الحرب على المنطقة المتنازع عليها.

وقال علييف: "أنا سعيد لأن الحرب انتهت"، وتابع قائلا: "بهذه الاتفاقية سنعود مناطقنا دون نزف المزيد من الدماء"، وتابع: "أوقع هذه الاتفاقية اليوم بكل فخر، تهانينا للشعب الأذري"، حسب قوله.

وكطرف ثالث، أكد الرئيس الروسي، فلايديمير بوتين، أن الاتفاقية بين أرمينيا وأذربيجيان ستشمل تبادل الأسرى والجثث، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).