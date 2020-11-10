دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الصلاثاء، وذلك بعد 3 أيام من إعلان فوز بايدن.

وقال أردوغان في رسالة التهنئة لبايدن: "واثق أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي"، بحسب الأناضول.

وأضاف الرئيس التركي أن "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وسبق أن وجه بايدن انتقادات لسياسات تركيا الداخلية والخارجية ورئيسها رجب طيب أردوغان، خلال حملته الانتخابية وردت عليه الرئاسة التركية وأردوغان في أغسطس/ آب الماضي.

والجمعة الماضية قبل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب بايدن رئيسًا لأمريكا، ووصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ"المؤسفة".