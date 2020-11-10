إلى أين وصلت نتائج جورجيا وأريزونا ونورث كارولينا بين ترامب وبايدن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما زال فرز الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث التي لم تعلن نتائجها بعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن الذي حسم الفوز بالرئاسة، السبت الماضي، بجمع أكثر من 270 صوتا من المجم الانتخابي.

ولم يتم بعد إعلان نتائج التصويت في ولايات جورجيا وأريزونا ونورث كارولينا وألاسكا، إلا أن الأخيرة تعد محسومة لترامب، بينما يستمر التنافس على الولايات الثلاث رغم أن نتيجتها لم يعد لها تأثير على حسم الفائز بالرئاسة.

وفيما يلي آخر نتائج التصويت في ولايات جورجيا وأريزونا ونورث كارولينا:

جورجيا (16 صوتا في المجمع الانتخابي):

يتقدم بايدن بـ49.5% مقابل 49.3 لترامب مع فرز 99% من الأصوات حتى صباح الثلاثاء في الولايات المتحدة

بايدن: 2469353 صوتا

ترامب: 2457062 صوتا

نورث كارولينا (15 صوتا في المجمع الانتخابي):

يتقدم ترامب بـ50% مقابل 48.7% لبايدن مع فرز 98% من الأصوات

ترامب: 2734561 صوتا

بايدن: 2659706 أصوات

أريزونا (11 صوتا في المجمع الانتخابي):

يتقدم بايدن بـ49.4% مقابل 49% لترامب مع فرز 98% من الأصوات

بايدن: 1648642 صوتا

ترامب: 1633896 صوتا