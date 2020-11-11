بايدن يتلقى اتصالات من قادة أوروبا.. ودعوة "للاحتفال" في مسقط رأس أجداده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، اتصالات هاتفية من قادة أوروبيين لتهنئته على الفوز بالانتخابات الرئاسية والإعراب عن تطلعهم للعمل المشترك وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في عدة ملفات.

وتلقى بايدن اتصالات من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وكذلك رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي دعا بايدن للاحتفال بفوزه بالانتخابات بـ"طريقة مناسبة".

وقال مارتن، عبر حسابه على تويتر: "لقد أجريت مكالمة دافئة وتفاعلية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يجلب معرفة وفهما هائلين لدوره الجديد، ولديه حب كبير لتراثه الأيرلندي. وأكد التزامه باتفاقية سلام الجمعة العظيمة".

وأضاف: "تحدثنا عن أهمية التعددية.. على سبيل المثال، اتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية. لقد هنأته على الطبيعة التاريخية لانتخابه وانتخاب كامالا هاريس واتفقنا على العمل بشكل وثيق معًا. كما دعوته وزوجته للعودة إلى أيرلندا لنحتفل بنجاحهم بشكل مناسب"، في إشارة إلى أصول بايدن وأجداده الإيرلندية.