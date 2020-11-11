واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – من المقرر أن يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن من سيتولى المناصب العليا في إدارته خلال الأيام والأسابيع المقبلة. سيحتاج كل مرشح لمجلس وزرائه إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي المسيطر عليه من قبل الجمهوريين حاليًا. فيمكن لجولتي الانتخابات في جورجيا في 5 كانون الثاني (يناير) أن تحدد أي من الأحزاب سيسيطر على المجلس وسيكون له تأثير على عملية إقرار مجلس الوزراء.

يضم مجلس الوزراء نائب الرئيس ورؤساء من 15 أقسام تنفيذية: الزراعة، التجارة، الدفاع، التعليم، الطاقة، الصحة والخدمات البشرية، الأمن الداخلي، الإسكان والتنمية الحضرية، الداخلية، العدل، العمل، الدولة، النقل، الخزانة، وشؤون المحاربين القدامى.

العديد من المناصب الرئيسية لها أيضًا رتبة على مستوى مجلس الوزراء: رئيس موظفي البيت الأبيض ومدير وكالة حماية البيئة ومدير مكتب الإدارة والميزانية، وسفير الممثل التجاري للولايات المتحدة ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ومسؤول إدارة الأعمال الصغيرة، وسيتم تحديث هذه القائمة بناءً على المحادثات مع حلفاء ومستشاري بايدن والديمقراطيين المطلعين على الأمر. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على من تم ذكره في المحادثات حول احتمالية من سيتولى الأدوار العليا في إدارة بايدن.