لماذا كان أداء بايدن أفضل من باقي الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بعيدا عن الأصوات التي تمنحها الولايات بالانتخابات الأمريكية أو ما يُعرف بأصوات "المجمع الانتخابي" حيث يلزم المرشح 270 صوتا للفوز بسباق الرئاسة، تشهد الأصوات الشعبية بالانتخابات الأمريكية أرقاما قياسية مع استمرار عدها.

يتقدم جو بايدن بـ5.1 مليون صوت على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمجموع أصوات يبلغ عددا 77.443.861 مليون صوت مقابل 72.293.492 مليون صوت لترامب، أما على صعيد النسبة فإن بايدن بهذه الأصوات حقق 50.8% من الأصوات الشعبية مقابل 47.4% لترامب.

ويشار إلى أن التقدم الذي يحرزه بايدن على ترامب هو أحد الأعلى منذ 20 عاما وبالتحديد فارق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عن منافسه ميت رومني في العام 2012 والتي تعتبر إحدى أكبر الفوارق في الـ20 عاما الماضية.

ويذكر أن الأصوات الشعبية لا تحدد الفائز بنتيجة الانتخابات الأمريكية، إلا أنها تعتبر مؤشرا قويا على أداء المرشح وما عدد الأصوات التي نالها.