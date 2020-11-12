نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ألقى جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، الضوء على أنه قلق مما قد يفعله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال الأيام الـ70 المقبلة حتى يوم تنصيب رئيس البلاد في الـ20 من يناير/ كانون الثاني.

جاء ذلك في مقابلة لبرينان مع الزميل وولف بليتزر لـCNN حيث قال: "لا اعتقد أن بإمكانه التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي في ظهر يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني لكنني قلق للغاية من حيال ما يمكنه فعله بين اليوم وذلك التاريخ، وعلي أن أقول لك وولف، أنا قلق الآن مما يمكن أن يفعله هذا الرئيس الغاضب وإمكانية تهوره.."

وتابع قائلا: "ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته، لأنه يقوم بمثل هذه الأعمال، ووضع هؤلاء الأشخاص في مراتب عليه بوزارة الدفاع، أشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة يبعث بإشارة مقلقة حقا إلى قواتنا والجيش بالإضافة إلى الأمم حول العالم".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين، أنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وأن كريستوفر ميللر، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع.

وكشفت عدة مصادر رفيعة المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، أن علاقة إسبر المتوترة على نحو متزايد مع ترامب دفعته إلى إعداد خطاب استقالة قبل أسابيع، في محاولة لإعداد مخرج جيد له، قبل القرار الذي كان متوقعا بدرجة كبيرة. وظهرت التوترات بين إسبر وترامب علنا واستمرت لفترة طويلة، لدرجة أن وزير الدفاع أعد خطاب استقالة منذ أسابيع، مدركًا أن الرئيس يمكن أن يطرده من خلال تغريدة في أي وقت.