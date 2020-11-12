لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية، في بيان يوم الخميس، إن عددًا كبيرًا من المدنيين قُتلوا بوحشية في منطقة تيغراي (شمال إثيوبيا)، وسط قتال بين الحكومتين المحلية والفيدرالية.

ووقعت عمليات القتل في بلدة ماي كادرا، الواقعة في الجنوب الغربي من المنطقة، مساء 9 نوفمبر تشرين الثاني، بحسب المنظمة الدولية غير الحكومية.

ولم تؤكد CNN بشكل مستقل الوفيات، لكن الصور ومقاطع الفيديو التي قدمتها منظمة العفو الدولية تظهر جثثًا متناثرة في جميع أنحاء المدينة أو محمولة على محفات.

وتحققت العفو الدولية رقميًا من مقاطع الفيديو وحددت موقعها الجغرافي.

وقال مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا: "لقد أكدنا مذبحة عدد كبير جدًا من المدنيين، الذين يبدو أنهم كانوا عمال باليومية ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في الهجوم العسكري المستمر".

وأضاف موشينا: "هذه مأساة مروعة، لن نعرف نطاقها الحقيقي إلا بالوقت، بينما لازالت الاتصالات في تيغراي مقطوعة".