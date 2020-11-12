دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سبب عدم صحة نتائج التصويت في الانتخابات الأمريكية هو أنها "كاذبة" تماما مثل العديد من وسائل الإعلام على حد تعبيره.

Everyone is asking why the recent presidential polls were so inaccurate when it came to me. Because they are FAKE, just like much of the Lamestream Media!

جاء ذلك في تغريدة لترامب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الجميع يسأل لماذا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة غير صحيحة عندما تعلق الأمر بي. لأنها كاذبة، تماما مثل العديد من وسائل الإعلام".

You are looking at BALLOTS! Is this what our Country has come to? https://t.co/cI2ZTItqUi

وفي تغريدة منفصلة نشر ترامب مقطع فيديو قال إنه يظهر العثور على أصوات غير محسوبة بتعليق قال فيه: "نحن ننظر إلى الأصوات! هل هذا ما وصلت له دولتنا؟"

وقامت شركة تويتر بوصم مقطع الفيديو بكتابة "تعلم كيف أن التصويت عبر البريد أمن وسلم"، وعند الضغط على الرابط المرفق نجد مقطعا من مقال لصحية "ذا هيل" يوضح كيف أن عملية التصويت عبر البريد تعتبر آمنة.