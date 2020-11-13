نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تمكن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من قلب 4 ولايات عُرفت بتأييدها بصورة عامة للجمهوريين ومرشحي الحزب الجمهوري في السباقات الرئاسية السابقة، وانتزاعها من منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وفيما يلي نقدم لكم هذه الولايات وفقا لمؤشر CNN:
1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%
تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 49.1% وبفارق أصوات 1,668,684 مليون صوت مقابل 1,657,250 مليون صوت لترامب.
2- ويسكنسن (10 أصوات بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات
تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 48.8% وبفارق أصوات 1,630,619 مليون صوت مقابل 1,610,073 مليون صوت لترامب.
3- ميشيغان (16 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%
تقدم بايدن على ترامب بنسبة 50.5% مقابل 47.9% لترامب وبفارق أصوات 2,795,788 مليون صوت لبايدن مقابل 2,647,406 مليون صو ت لترامب.
4- بنسلفانيا (20 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات
تقدم بايدن بنسبة 49.8% مقابل 49.0% لترامب، وبفارق أصوات بلغ 3,396,108 مليون صوت لبايدن مقابل 3,341,382 مليون صوت لترامب.