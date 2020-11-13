بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟

لماذا كان أداء بايدن أفضل من باقي الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تمكن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من قلب 4 ولايات عُرفت بتأييدها بصورة عامة للجمهوريين ومرشحي الحزب الجمهوري في السباقات الرئاسية السابقة، وانتزاعها من منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفيما يلي نقدم لكم هذه الولايات وفقا لمؤشر CNN:

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 49.1% وبفارق أصوات 1,668,684 مليون صوت مقابل 1,657,250 مليون صوت لترامب.

2- ويسكنسن (10 أصوات بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 48.8% وبفارق أصوات 1,630,619 مليون صوت مقابل 1,610,073 مليون صوت لترامب.

3- ميشيغان (16 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%

تقدم بايدن على ترامب بنسبة 50.5% مقابل 47.9% لترامب وبفارق أصوات 2,795,788 مليون صوت لبايدن مقابل 2,647,406 مليون صو ت لترامب.

4- بنسلفانيا (20 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات

تقدم بايدن بنسبة 49.8% مقابل 49.0% لترامب، وبفارق أصوات بلغ 3,396,108 مليون صوت لبايدن مقابل 3,341,382 مليون صوت لترامب.