بعد خسارته الانتخابات مع ترامب.. من هو مايك بنس؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تمكن المرشح الديمقراطي، جو بايدن من الانتصار على منافسه الرئيس دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في البلاد، وفيما يلي نقدم لكم نتيجة الفرز وفقا لمؤشر CNN.

أريزونا (تمنح 11 صوتا بالمجمع الانتخابي)

فرز 99% من الأصوات

بايدن: 1,668,684 مليون صوت بنسبة 49.4%

ترامب: 1,657,250 مليون صوت بنسبة 49.1%

ويعتبر فوز بايدن بأريزونا هو المرة الثانية التي يفوز بها الديمقراطيون بهذه الولاية منذ نحو 7 عقود.

وبهذه النتيجة حصل بايدن على 290 صوتا بالمجمع الانتخابي متجاوزا الحد المطلوب المتمثل بـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة، مقابل 217 صوتا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.