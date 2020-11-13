لماذا ترامب لا يعترف بالهزيمة وبالمقابل يصر على الترشح للرئاسة عام 2024

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن مزاعم الرئيس دونالد ترامب الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات، في أعقاب خسارته أمام جو بايدن وتأثيرها على البلاد، وفقًا لمقابلة مع شبكة CBS.

ونشرت الشبكة مقطعًا من المقابلة يوم الخميس على قناة CBS المسائية.

وقال أوباما لسكوت بيلي من CBS News: "يبدو أنهم متحمسون، جزئيًا، لأن الرئيس لا يحب أن يخسر، ولا يعترف بالخسارة أبدًا... أنا منزعج أكثر من حقيقة أن المسؤولين الجمهوريين الآخرين الذين يعرفون بوضوح أفضل يسيرون على هذا النحو، يضحكون عليه بهذه الطريقة".

وقال أوباما إنها "خطوة أخرى في نزع الشرعية، ليس فقط بالنسبة إدارة بايدن القادمة، ولكن الديمقراطية بشكل عام".

وأضاف أوباما: "وهذا مسار خطير".

وسُتذاع المقابلة بأكملها، وهي الأولى لأوباما منذ الانتخابات، يوم الأحد على شبكة CBS.